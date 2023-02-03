افتتاح مسجد شمالي لبنان بعد انقطاع الصلاة فیه لأکثر من 70 عاما

2023/02/03 | 21:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعيد الخميس، افتتاح مسجد الحميدية في

بلدة بتوراتيج بمنطقة الكورة شمالي

لبنان، بعد انقطاع الصلاة فيه لأكثر من

70 عاما، بفضل جهود الترميم التي قامت

بها الوكالة التركية للتنسيق والتعاون

“تيكا”.

وحضر حفل

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