تورنتو: مبيعات المنازل في شهر يناير انخفضت لهذه النسبة

2023/02/03 | 21:32 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس إدارة العقارات الإقليمي في تورنتو إن مبيعات المنازل في شهر يناير انخفضت بنسبة 44.6 في المائة عن نفس الشهر من العام الماضي.بلغ إجمالي المبيعات لشهر يناير 3100، بانخفاض عن 5594 في العام السابق، في حين انخفض متوسط سعر البيع بنسبة 16.4 في المائة عند 1.04 مليون دولار، حيث استمر تأثير ارتفاع تكاليف […]

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