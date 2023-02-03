2023/02/03 | 22:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZeEt1cH6O9w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إشادة دولية بمساعي العراق لمكافحة الفساد وإنهاء التوترات في المنطقة | تقرير احمد عرام) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إشادة دولية بمساعي العراق لمكافحة الفساد وإنهاء التوترات في المنطقة | تقرير احمد عرام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).