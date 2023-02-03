التجارة تستعد لتسيير قوافل مواد غذائية للمواطنين.. والسلّة الغذائية جاهزة للدعم

2023/02/03 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة التجارة اليوم الجمعة، استعدادها لتسيير عدد كبير من الشاحنات والقوافل المحملة بالمواد الغذائية التي سيتم بيعها للمواطنين بأسعار منخفضة، فيما أكد القائمون على توفير السلات الغذائية توفر المواد واستعدادهم لدعم الدولة لاسناد الفقير.

ودعت وزارة التجارة، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، وسائل الإعلام إلى "تغطية تسيير عدد كبير من الشاحنات محملة بمواد بيض المائدة والحليب والدجاج والطحين إلى منافذها التسويقية في بغداد والمحافظات للبيع بأسعار مخفضة عن السوق المحلية".

وذكرت الوزارة أنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء وبإشراف مباشر من وزير التجارة وخلية الازمة تقوم الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية احد تشكيلات وزارة التجارة بتسيير عدد كبير من شاحنات وقوافل محملة بمواد بيض المائدة والحليب والدجاج والطحين الى منافذها التسويقية في بغداد والمحافظات للبيع بأسعار مخفضة عن السوق المحلية".

ودعت الوزارة وسائل الإعلام، إلى "تغطية تسيير الشاحنات والتغطية التلفزيونية التي تجري في مخازن الحرية (قرب جسر الدبّاش) يوم السبت المصادف 2/4 الساعة الثامنة والنصف صباحا".

من الجدير بالذكر ان القائمين على توفير السلّات الغذائية أكدوا توفير المواد وهم على استعداد لدعم الدولة من دون توقف من اجل دعم الفقير واسناده.

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