2023/02/03 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي اليوم الجمعة، اختتام اجتماع محافظ البنك المركزي مع مساعد وزير الخزانة الاميركية، فيما اشار الى ابداء الخزانة استعدادها لـ"المرونة".

وقال البنك في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن اسماعيل والوفد المرافق له اختتموا مساء اليوم الجمعة 2023/2/3 في تركيا اجتماعاته مع مساعد وزير الخزانة الامريكية براين نيلسون والوفد المرافق له".

وبحسب البيان، "جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يسهم في تحقيق استقرار سعر الصرف في العراق والآليات المرتبطة بذلك".

وأكدت وزارة الخزانة الامريكية "دعمها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق في إشارة الى تعزيز ما تم بحثه بين رئيس مجلس الوزراء العراقي والرئيس الامريكي في الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما يوم امس الخميس الخاص بالتأكيد على اهمية استقرار العراق للمنطقة".

وأبدت وزارة الخزانة الامريكية "استعدادها للمرونة اللازمة لتحقيق الاهداف المشتركة، وجرى الاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الاجتماعات المزمع عقدها في العاصمة واشنطن قبل منتصف الشهر الجاري".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخرجات اجتماع البنك المركزي العراقي مع الخزانة الأمريكية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخرجات اجتماع البنك المركزي العراقي مع الخزانة الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).