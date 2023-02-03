2023/02/03 | 22:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حذر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، من أن رئيس الصين، شي جين بينغ، أمر جيشه بالفعل للاستعداد لغزو تايوان مع حلول عام 2027، وذلك حسبما نشره الإعلام البريطاني، اليوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس الصيني يأمر جيشه بالاستعداد: سنغزو تايوان المركز الخبري الوطني.

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