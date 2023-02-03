2023/02/03 | 22:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني لن يتمكن السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ الألماني من خوض المواجهة المنتظرة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.ولا يزال ماني في طور التعافي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غياب “ماني” عن بايرن ميونيخ أمام سان جيرمان بدوري الابطال المركز الخبري الوطني.

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