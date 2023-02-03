2023/02/03 | 22:20 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4voxdGysuB4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل الإجراءات الأمنية في العراق تجدي نفعا لوقف عمليات تهريب العملة؟) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل الإجراءات الأمنية في العراق تجدي نفعا لوقف عمليات تهريب العملة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).