2023/02/03 | 22:20 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هي التحديات التي تواجه حكومة السوداني في ملفات الاقتصاد والأمن؟) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: dITzwsyLRU4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هي التحديات التي تواجه حكومة السوداني في ملفات الاقتصاد والأمن؟) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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