الخزانة الأمريكية تستهدف شركة إيرانية تزود الحرس الثوري بالدرونز

2023/02/03 | 22:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة عقوبات على ثمانية من كبار المسؤولين في شركة إيرانية لتصنيع الطائرات بدون طيار، في أحدث إجراء عقابي ردًا على تقديم طهران طائرات مسيرة لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

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