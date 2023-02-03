بن زايد يدعو السوداني لزيارة الإمارات

2023/02/03 | 22:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجمعة، دعوة رسمية لزيارة...

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