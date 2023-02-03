2023/02/03 | 22:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: اعلن البنك المركزي، اليوم الجمعة، عن اختتام اجتماعاته مع الخزانة الأمريكية....

ظهرت المقالة البنك المركزي: اتفقنا مع الخزانة الأمريكية على دعم استقرار الصرف بالعراق أولاً على المسلة.

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