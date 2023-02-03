غدا السبت.. التجارة تسيّر قوافل من المواد الغذائية بأسعار مدعومة

2023/02/03 | 22:41 - المصدر: يس عراق

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بغداد اليوم-بغداد

اعلنت وزارة التجارة اليوم الجمعة انها ستقوم بتسيير قوافل محملة بمختلف المواد الغذائية لبيعها بالسعر المدعوم في بغداد والمحافظات.

وقالت الوزارة في بيان تلقته “يس عراق”، إنه “تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء وباشراف مباشر من وزير التجارة وخلية الازمة تقوم الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية احد تشكيلات وزارة التجارة بتسير عدد كبير من شاحنات وقوافل محملة بمواد بيض المائدة والحليب والدجاج والطحين الى منافذها التسويقية في بغداد والمحافظات للبيع بأسعار مخفضة عن السوق المحلية “.

ودعت الوزارة وسائل الاعلام للتغطية التلفزيونية التي تجري في مخازن الحرية (قرب جسر الدباش) يوم السبت المصادف ٢/٥ الساعة الثامنة والنصف صباحا.

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