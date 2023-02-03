2023/02/03 | 23:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: baNEtuQq2Ac

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مع واشنطن لا فائدة لوساطة باريس .. السوداني غير مرحب في امريكا | الحصاد الاخباري 2023/2/3) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مع واشنطن لا فائدة لوساطة باريس .. السوداني غير مرحب في امريكا | الحصاد الاخباري 2023/2/3) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).