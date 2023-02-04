هل تنخفّض الأسعار و يتبدد القلق الشعبي بعد تراجع سعر صرف الدولار ؟

2023/02/04 | 00:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: تراجعت أسعار صرف الدولار، مساء الجمعة، بعد معلومات عن نتائج ايجابية لاجتماع...

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