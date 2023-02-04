2023/02/04 | 00:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: تنشر وكالة ” المسلة” الحزمة الأولى من تسهيلات تلبية الطلب على...

ظهرت المقالة المسلة تنشر الحزمة الاولى من تسهيلات طلب الدولار والحولات الاجنبية أولاً على المسلة.

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