2023/02/04 | 00:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الصحة القطرية حول سماح بعض الدول باستخدام حشرات في إنتاج الأغذية، أنّها تتعامل مع أي نوع من هذه الأغذية التي لا تستوفي شروط الحلال عبر منع طرحها في الأسواق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قطر تصدر بيانا حول تعاملها مع أي أغذية تتضمن حشرات في مكوناتها المركز الخبري الوطني.

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