2023/02/04 | 00:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف البنك المركزي، اليوم الجمعة،عن دراسة مقترحات مختلفة تتعلق بسعر الصرف الرسمي.وذكر البنك المركزي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أن “البنك المركزي العراقي يأصدر الحزمة الأولى من تسهيلات تلبية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المركزي العراقي يُصدر “حزمة تسهيلات” لتلبية الطلب على الدولار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي العراقي يُصدر “حزمة تسهيلات” لتلبية الطلب على الدولار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركزي العراقي يُصدر “حزمة تسهيلات” لتلبية الطلب على الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).