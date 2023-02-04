مستشار السوداني: خلال اسبوعين سيشهد سعر الصرف استقرارا عند سعره الطبيعي

2023/02/04 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد فادي الشمري، مستشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، انه خلال اسبوعين سيشهد سعر صرف الدولار استقرارا عند سعره الطبيعي.

وقال الشمري في تغريدة اطلعت عليها "بغداد اليوم"، إن "نجاح اجتماع اسطنبول بين البنك المركزي العراقي والخزانة الامريكية، والمركزي يعلن مجموعة اجراءات جديدة ستساهم بشكل كبير في نزول سعر الصرف يرافقها اجراءات امنية مشددة في ملاحقة المهربين والمضاربين".

واضاف انه "خلال اسبوعين سيشهد سعر الصرف استقرارا عند سعره الطبيعي ولاعزاء للمضاربين والفاسدين".

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