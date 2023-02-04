ضبط كمية ضخمة من مواد التجميل منتهية الصلاحية في بغداد

2023/02/04 | 00:33 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن ضبط 1300 صندوق من مواد تجميل منتهية الصلاحية في بغداد.

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