المكالمة الثلاثية لبادين وعبد الله الثاني والسوداني: بحث الالتزامات الإقليمية والدولية المتبادلة

2023/02/04 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭- ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬ تلقى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني،‭ ‬اتصالا‭ ‬هاتفيا‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬جرى‭ ‬خلاله‭ ‬بحث‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وتنمية‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬تخص‭ ‬الوضع‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬فيما‭ ‬انضم‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬الى‭ ‬المكالمة‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬حاضرا‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬بادين‭ ‬في‭ […]

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