2023/02/04 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ الاتفاقات‭ ‬التي‭ ‬يعقدها‭ ‬العراق‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الجوار،‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬أي‭ ‬حكومة‭ ‬لابدّ‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬ملزمة‭ ‬لجميع‭ ‬الحكومات‭ ‬اللاحقة‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الخلافات‭ ‬في‭ ‬وجهات‭ ‬النظر،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تحدث‭ ‬أمور‭ ‬كبيرة‭ ‬ومصيرية‭ ‬تغير‭ ‬الحقائق‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬وهذا‭ ‬الامر‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬في‭ ‬علاقة‭ ‬العراق‭ ‬مع‭ ‬الأردن‭ ‬أو‭ ‬سواه‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ […]

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