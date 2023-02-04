2023/02/04 | 00:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ماكرون ونتانياهو يريدان العمل في مواجهة دعم إيران لروسيا باريس – طهران -الزمان شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الخميس على عزمهما على «العمل معا» في وجه أنشطة إيران «المزعزعة للاستقرار» في الشرق الأوسط وبمواجهة «دعم» طهران لروسيا في هجومها على أوكرانيا. كما ندد ماكرون بالاندفاع المتهور لإيران في […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الفرنسي:تهور طهران النووي لن يمر من دون عواقب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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