2023/02/04 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماكرون‭ ‬ونتانياهو‭ ‬يريدان‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬دعم‭ ‬إيران‭ ‬لروسيا باريس‭ – ‬طهران‭ -‬الزمان‭ ‬ شدد‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬عزمهما‭ ‬على‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬معا‮»‬‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬أنشطة‭ ‬إيران‭ ‬‮«‬المزعزعة‭ ‬للاستقرار‮»‬‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وبمواجهة‭ ‬‮«‬دعم‮»‬‭ ‬طهران‭ ‬لروسيا‭ ‬في‭ ‬هجومها‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭.‬ كما‭ ‬ندد‭ ‬ماكرون‭ ‬بالاندفاع‭ ‬المتهور‭ ‬لإيران‭ ‬في‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس‭ ‬الفرنسي‭:‬تهور‭ ‬طهران‭ ‬النووي‭ ‬لن‭ ‬يمر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬عواقب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس‭ ‬الفرنسي‭:‬تهور‭ ‬طهران‭ ‬النووي‭ ‬لن‭ ‬يمر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬عواقب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).