2023/02/04 | 00:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3H83ZZDoLT0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تهريب الدولار.. البياتي يضع الحلول للسيطرة على العملة الصعبة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تهريب الدولار.. البياتي يضع الحلول للسيطرة على العملة الصعبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).