2023/02/04 | 00:35 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Zt6saEoINT8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السيد رحيم أبو رغيف: الدين لا يتعارض مع الهوية الوطنية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السيد رحيم أبو رغيف: الدين لا يتعارض مع الهوية الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).