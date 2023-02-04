2023/02/04 | 00:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Z8jGYjrUxtA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي البيدر: على الحكومة ان تستثمر هذا الدعم الدولي في تحقيق اكبر قدر من النجاحات على مستويات عدة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علي البيدر: على الحكومة ان تستثمر هذا الدعم الدولي في تحقيق اكبر قدر من النجاحات على مستويات عدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).