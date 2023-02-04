2023/02/04 | 00:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: matTfAlgvuE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د.عائد الهلالي: هناك ارادة دولية واقليمية لإطالة عمر هذه الحكومة من اجل تحقيق اصلاحات اكبر في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د.عائد الهلالي: هناك ارادة دولية واقليمية لإطالة عمر هذه الحكومة من اجل تحقيق اصلاحات اكبر في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).