مايكروسوفت: إيران وراء القرصنة الرقمية على صحيفة شارلي إبدو

2023/02/04 | 00:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال باحثون أمنيون في شركة مايكروسوفت، الجمعة، إن فريق قرصنة مدعوما من الحكومة الإيرانية سرق وسرب بيانات خاصة بالمشتركين في مجلة شارلي إبدو الفرنسية الساخرة.

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