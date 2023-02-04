2023/02/04 | 01:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fpP_-xscLN8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الباحث في الشأن السياسي حسين الطائي : الصدر لن يبقى بصمته طويلا إزاء الأحداث الجارية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الباحث في الشأن السياسي حسين الطائي : الصدر لن يبقى بصمته طويلا إزاء الأحداث الجارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).