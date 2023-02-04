2023/02/04 | 01:15 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: aLjXzowip48
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القضاء يتوعد من يضرون بالاقتصاد الوطني وملفات اخرى في نشرة المنتصف) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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