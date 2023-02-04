2023/02/04 | 01:39 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اجتماع مالي بين بغداد وواشنطن.. الدولار يتراجع مقابل الدينار العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/04 | 01:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اجتماع مالي بين بغداد وواشنطن.. الدولار يتراجع مقابل الدينار العراقي) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اجتماع مالي بين بغداد وواشنطن.. الدولار يتراجع مقابل الدينار العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).