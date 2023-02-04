الزيادي: ندفع باتجاه الإسراع باجراء التعداد السكاني لهذه الاسباب

2023/02/04 | 02:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب المستقل محمد الزيادي، اليوم الجمعة، ان الجميع يدفع باتجاه اجراء التعداد السكاني من اجل معرفة التمثيل النيابي الحقيقي لكل محافظة فضلا عن تحديد أعضاء مجالس المحافظات ومعرفة نسبة الموازنة لكل محافظة.

وقال الزيادي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هناك حاجة ملحة لاجراء التعداد العام للسكان من اجل تنظيم الكثير من الأمور في البلاد ومنها الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات وكذلك البرلمانية”.

وأضاف ان “الإصرار على اجراء التعداد السكاني سيحدد العدد الحقيقي لكل محافظة، خصوصا محافظة المثنى حيث ان عدد النواب فيها لايتناسب مع العدد الحقيقي للسكان اذ يتم التعامل مع المحافظة على أساس 700 الف نسمة في حين ان سكانها يزيدون عن مليون وبالتالي فأن عدد نوابها يجب ان يكون 10 بدلا من 7، وبالنسبة لاعضاء مجلس المحافظة يجب ان يكون 15 عضوا بدلا من 11”.

وبين ان “التعداد العام للسكان سيحدد لكل محافظة نسبتها في الموازنة خصوصا ان النسبة عادة ماتحتسب على النسبة السكانية لكل محافظة وبالتالي فان هناك ضرورة ملحة لاجراء التعداد لحل الكثير من الإشكاليات”.

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