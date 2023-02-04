البنداوي يرجح وصول الموازنة الى مجلس الوزراء في الأيام السبعة المقبلة

2023/02/04 | 02:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح النائب عن الإطار التنسيقي علي البنداوي، اليوم الجمعة، وصول الموازنة الى مجلس الوزراء خلال الأيام السبعة المقبلة، لافتا الى ان التأخير حصل في وزارة المالية حيث مازالت الموازنة في اروقتها.

وقال البنداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الموازنة مازالت في أروقة وزارة المالية ولم يتم مناقشتها في مجلس الوزراء ومجلس النواب قد عمل في الفترة الماضية على تأخير عطلته التشريعية لمدة شهر على امل وصول الموازنة من اجل التصويت عليها”.

وأضاف ان “اللجان الفنية في وزارة المالية كانت تواجه مشكلة تتعلق في حجم الانفاقات الكبيرة التي جاءت من الوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات الحكومية”.

ورجح البنداوي وصول الموازنة الى مجلس الوزراء في الأسبوع القادم حيث ينتظر البرلمان تسليمها من الحكومة اليه، من اجل دراستها ومناقشتها واجراء المناقلات عليها ان وجدت ومن قم قراءتها لمرتين والتصويت عليها، خصوصا ان الجميع في المجلس ينتظر وصولها من الحكومة”.

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