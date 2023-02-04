2023/02/04 | 02:50 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النشاط يعود إلى شارع "الثقافة" في الناصرية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: dUJbWtTNICw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النشاط يعود إلى شارع "الثقافة" في الناصرية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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