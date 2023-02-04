تعرف على طقس العراق خلال الساعات المقبلة

2023/02/04 | 02:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف المتنبئ الجوي علي الموسوي، اليوم الجمعة، آخر تطورات الحالة الجوية في العراق، حيث أشار إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي قطبي سينتج عنه حالة ممطرة تؤثر على مناطق مختلفة.وقال الموسوي في إيضاح تابعته ايرث نيوز، إنه من “المتوقع ان تتأثر مناطق شمال وغرب البلاد بمنخفض جوي قطبي في طبقات الجو العليا وبالتالي مسبباً […]

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