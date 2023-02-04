البنتاغون لـCNN: رصد منطاد تجسس صيني آخر يمر عبر أمريكا اللاتينية

2023/02/04 | 03:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، مساء الجمعة، عن رصد منطاد تجسس صيني آخر يمر حاليا عبر أمريكا اللاتينية.

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