2023/02/04 | 04:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المخابرات تحبط تهريب مليون دولار والأمن الوطني يطيح بشركات مضاربة السوداني يبحث مع بايدن خلال إتصال يشترك فيه ملك الأردن دعم إقتصاد العراق بغداد – قصي منذر جددت واشنطن التزامها باتفاق الإطار الستراتيجي مع العراق وتأييد خطط حكومة محمد شياع السوداني ،لضمان اقتصاد يخدم المواطنين.وقال بيان تابعته (الزمان) امس ان (رئيس الوزارء تلقى اتصالا […]

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