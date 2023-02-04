2023/02/04 | 04:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (الشرقية) تواكب تعافي الأميرة مريم عبر مبادرة البزّاز بغداد – ندى شوكت اعلنت قناة (الشرقية) من خلال احدث حلقات برنامج (الاميرة مريم) ، عن خضوعها لثالث عملية جراحية تجميلية في مستشفى خاص بمدينة مرمريس التركية ، ضمن رحلة علاج طويلة الأمد تتضمن 16 عملية تكفل رئيس مجموعة الإعلام المستقل الأستاذ سعد البزاز بكافة مصاريفها ومصاريف […]

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