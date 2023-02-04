2023/02/04 | 04:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الروسي يزور بغداد غداً لمناقشة ملف النفط والغاز بغداد والرياض تتّفقان على إدامة التعاون وتحقيق التكامل الثنائي بغداد – الزمان دعت الرئاسات الثلاث ،وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الى ضرورة التعاون مع العراق في مجالات مختلفة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني […]

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