2023/02/04 | 04:24 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترب يوم الأسرة (Family Day) لعام 2023، وقد تأخذ إجازة في هذا اليوم، اعتمادا على المكان الذي تعيش فيه في كندا يوم عطلة.سيحصل معظم سكان ثماني مقاطعات يوم الاثنين 20 فبراير على عطلة في يوم الأسرة (Family Day) لعام 2023، بينما لن يحصل سكان مقاطعتين عليها ولن يحصل سكان الأقاليم أيضا على عطلة.يعد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من سيحصل على عطلة في يوم الأسرة (Family Day)؟ شبكة القيقب الدولية.

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