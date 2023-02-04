فوضى.. هي فوضى

2023/02/04 | 04:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يحاول السياسيون المؤثرون في منطقة الشرق الأوسط عملهم في إبطال قنبلة العنف الوشيكة والمتوقعة في رمضان القادم، والبحث بين الأسلاك المتشابكة الملونة عن السلك الذي يجب قطعه قبل أن ينفجر كل شيء

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