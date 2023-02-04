انتقادات غربية لإيران بسبب تقرير وكالة الطاقة الذرية.. وطهران ترد

2023/02/04 | 05:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، بيانا مشتركا، الجمعة، قالت فيه إن أحدث تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يظهر أن إيران "لم توف بالتزاماتها النووية".

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