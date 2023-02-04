زيارة مرتقبة لوفد عراقي إلى واشنطن.. ما علاقتها بالدولار؟ وهل ستؤثر في سعر الصرف؟

2023/02/04 | 08:33 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على وقع ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية بالعراق، يعتزم وفد عراقي رفيع زيارة واشنطن خلال أيام لبحث ملف إجراءات الفدرالي الأميركي؛ مما يثير تساؤلات عن ملف الدولار وتأثير المنصة الإلكترونية.

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