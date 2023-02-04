2023/02/04 | 09:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن وزير التجارة أثير الغريري، اليوم السبت، انطلاق قوافل محملة بمواد غذائية إلى المنافذ التسويقية.

وقال الغريري في مؤتمر صحفي بمخازن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في بغداد إن "عدداً كبيراً من شاحنات وقوافل محملة بمواد بيض المائدة والحليب والدجاج والطحين انطلقت الى منافذها التسويقية في بغداد والمحافظات للبيع بأسعار مخفضة عن السوق المحلية"، لافتاً إلى أن "الوزارة ستوفر في الأيام القليلة المقبلة اللحوم والأسماك ومواد أخرى بأسعار مخفضة".وأضاف أن "الأيام المقبلة ستشهد الكثير من الحملات لتوزيع المواد الغذائية المتنوعة وستكون هنالك منافذ في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "الهدف من تسيير هذه الشاحنات هو لمواجهة المضاربين وتلبية احتياجات المواطن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التجارة يعلن انطلاق قوافل محملة بمواد غذائية إلى المنافذ التسويقية ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التجارة يعلن انطلاق قوافل محملة بمواد غذائية إلى المنافذ التسويقية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).