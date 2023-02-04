استقرار بأسعار خامات النفط.. برنت قرب 82 دولارا للبرميل

2023/02/04 | 09:42 - المصدر: بغداد اليوم

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استقرت أسعار النفط خلال اخر تعاملاتها، مع ترقب السوق مؤشرات أخرى على تعافي الطلب على الوقود في الصين ومدى تأثير حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية ووضع حد أقصى لأسعارها. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا بما يعادل 0.2 في المائة إلى 81.99 دولار للبرميل بعد أن تراجعت بنحو 1 في المائة في الجلسة السابقة. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.2 في المائة إلى 75.74 دولار للبرميل، وفقا لـ"رويترز". وسجل خام برنت انخفاضا بنسبة تزيد على 5 في المائة خلال أسبوع، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط انخفاض 4 في المائة. وقال كومرتس بنك "من المرجح أن تراوح أسعار النفط مكانها حتى يتضح مدى فاعلية تعافي الطلب في الصين أو ما هي تبعات الحظر الذي سيفرضه الاتحاد الأوروبي ووضع سقف للأسعار". وأشار محللون في "أيه.إن.زد" إلى قفزة كبيرة في حركة المرور في أكبر 15 مدينة في الصين بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، لكنهم أشاروا أيضا إلى أن التجار الصينيين "غائبون نسبيا" عن الأسواق. ومن العوامل، التي أبقت الأسعار دون مكاسب اكتساب الدولار قوة، حيث تحد العملة الأمريكية من الطلب على النفط، لأنها تجعل الخام المقوم بالدولار أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى. وأظهر مسح أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يناير سيظل قويا على الأرجح بفضل مرونة سوق العمل، لكن التوقعات باستمرار التباطؤ في زيادة الأجور تمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي بعض المساحة في مكافحة التضخم. وهدأ البنك المركزي الأمريكي من نسب رفع أسعار الفائدة لمستوى معتدل، مقارنة بالعام الماضي لكن صانعي السياسات توقعوا أيضا أن هناك حاجة إلى "زيادات مستمرة" في تكاليف الاقتراض. وقالت بريانكا ساشديفا، محللة السوق في فيليب نوفا، إنه من المرجح أن يؤثر رفع أسعار الفائدة في 2023 على اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا، ما يعزز المخاوف من تباطؤ اقتصادي من المرجح بشدة أن يضعف الطلب العالمي على النفط الخام. وفي حين ارتفعت الطلبيات الجديدة على السلع المصنعة في الولايات المتحدة في ديسمبر تراجعت طلبيات المعدات الصناعية والآليات الأخرى، بحسب أحدث بيانات وزارة التجارة الأمريكية. وقال جون كيلدوف الشريك في "أجين كابيتال" "يشير ذلك لمزيد من التباطؤ في الاقتصاد، ولا سيما في القطاع الصناعي، وهو أمر سلبي للبترول". وأوضح جيم ريتربوش من شركة ريتربوش وشركاه أن أسعار النفط تأثرت أيضا بانتعاش مؤشر الدولار الذي سجل أدنى مستوياته في تسعة أشهر في وقت سابق من الجلسة وسط تكهنات بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة. من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 82.82 دولار للبرميل الأربعاء مقابل 81.95 دولار للبرميل في اليوم السابق.



وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة، التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول ارتفاع عقب عدة انخفاضات سابقة، وإن السلة خسرت نحو دولارين، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 84.59 دولار للبرميل.

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