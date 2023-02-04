2023/02/04 | 09:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد النائب علي البنداوي، اليوم السبت، عزم مجلس النواب اقرار سلم الرواتب الجديد، مبيناً أن هناك العديد من القوانين التي سيتم طرحها في الجلسات المقبلة.

وقال البنداوي لـ(بغداد اليوم) إن "القوانين التي ستطرح في مجلس النواب بينها قانون الخدمة المدنية، والعفو العام"، مبينا أن "سلم الرواتب سيخضع للتعديلات بما يتلائم مع الثروات التي تتمتع بها البلد، فضلا عن الضرورات المالية التي يحتاجها المواطن وعليه فستكون هناك زيادة في الرواتب".

ولفت الى أن "الاتفاق جرى ايضا على إقرار قانون النفط والغاز فهو من القوانين التي بات من الضروري اقرارها"، مؤكدا أن "المجلس سيباشر بتمرير حزمة من مشاريع القوانين بالجلسات المقبلة".

يشار الى أنه خلال حكومة مصطفى الكاظمي، تم سحب مسودة قانون الخدمة المدنية الاتحادي من مجلس النواب لإعادة تنظيمه ودراسته وفق رؤية الحكومة والمنهاج الوزاري، ومن أجل دراسة توحيد سلم الرواتب للموظف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزمة قوانين سيباشر البرلمان بمناقشتها.. ابرزها الخدمة المدنية وسلم الرواتب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزمة قوانين سيباشر البرلمان بمناقشتها.. ابرزها الخدمة المدنية وسلم الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).