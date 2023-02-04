2023/02/04 | 09:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -متابعة

علق لاعب النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على تسجيله أول هدف له مع النادي في مباراته ضد نادي الفتح في الدوري السعودي.





وقال رونالدو في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سعيد بتسجيل هدفي الأول في الدوري السعودي وبالجهد الكبير من قبل الفريق بأكمله لتحقيق تعادل مهم في مباراة صعبة للغاية!".

وسجل الفتح أولا بقدم كريستيان تيلو، ثم عدل النصر من خلال البرازيلي أندرسون تاليسكا، ثم سجل سفيان بن دبكة هدف الفتح الثاني، وسجل رونالدو هدف التعادل من ركلة جزاء.

ونشر حساب دوري روشن السعودي على "تويتر" فيديو لهدف الدون، ليعود النصر إلى الصدارة برصيد 34 نقطة متساويا مع الشباب ولكن متفوقا عليه بفارق الأهداف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رونالدو: سعيد بتسجيل هدفي الاول في الدوري السعودي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رونالدو: سعيد بتسجيل هدفي الاول في الدوري السعودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).