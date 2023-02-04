إيلون ماسك يفوز بقضية تغريدة

2023/02/04 | 09:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت هيئة محلفين في كاليفورنيا بأن إليون ماسك، ليس مسؤولاً عن الخسائر التي تكبدها مساهمو شركة تيسلا بعد تغريدة مثيرة للجدل عن "التمويل المضمون" في العام 2018.

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