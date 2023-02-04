تشيلي.. حرائق غابات مستعرة تودي بحياة 13 شخصا وتلتهم عشرات المنازل

2023/02/04 | 10:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغت السلطات التشيلية عن مقتل 13 شخصا على الأقل حتى مساء الجمعة، نتيجة أكثر من 150 حريق غابات مشتعل في جميع أنحاء تشيلي، التهمت آلاف المنازل وأتت على آلاف الأفدنة من الغابات، بينما كانت الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية في خضم موجة حر شديدة.

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