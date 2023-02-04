مبيعات البنك المركزي تقترب من نصف مليار دولار في أسبوع

2023/02/04 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار خلال الأسبوع الماضي نحو 400 مليون دولار.

وباع البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد وابتداء من يوم الأحد ولغاية الخميس مقدار 395 مليونا و86 ألفا و 279 دولارا بمعدل يومي بلغ 79 مليونا و13 ألفا و655 دولارا منخفضا بنسبة 9.2% عن الأسبوع الذي سبقه.

وسجل يوم الأربعاء اعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الحالي حيث بلغت المبيعات فيه 105 ملايين و 115 ألفا و 216 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاحد التي بلغت فيه المبيعات 63 مليونا و 335 ألفا و80 دولارا.

وذهبت المبيعات على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار.

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